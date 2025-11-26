Chi sono le mogli di Ale e Franz e cosa fanno nella vita

C’è molto riserbo sulle mogli di Ale e Franz: riguardo la compagna di vita di Alessandro “Ale” Besentini sono poche le informazioni circolanti in rete. Giovanna, chi è la moglie di Alessandro Ale Besentini. Stasera il duo comico parteciperà allo show Gigi E Vanessa Insieme, condotto da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, in onda dalle 21:40 su Canale 5. Alessandro Besentini e Francesco Villa si conoscono nel 1994 con uno spettacolo teatrale, M di Woody Allen per la regia di Teo Guadalupi. Lo stesso anno si iscrivono al CTA, dove sono formati da Paola Galassi, poi debuttare con il primo spettacolo Ale Franz dalla A alla Z, che li porterà in giro per l’ Italia prima dell’approdo allo Zelig. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi sono le mogli di Ale e Franz e cosa fanno nella vita

Argomenti simili trattati di recente

Oltre 3.500: le mogli, madri, fidanzate, compagne uccise dal 2000, ad oggi. In media, più di 3 a settimana. 50 donne sono state uccise da chi diceva di amarle, sono state uccise da gennaio ad oggi: è il nostro triste primato europeo, quello della violenza sulle d - facebook.com Vai su Facebook

Chi sono le mogli di Ale e Franz e cosa fanno nella vita - C’è molto riserbo sulle mogli di Ale e Franz: riguardo la compagna di vita di Alessandro “Ale” Besentini sono poche le informazioni circolanti in rete. Da msn.com

Ale e Franz, dalla prima panchina al dimagrimento di Besentini e l'amicizia con Paolo Rossi. «Noi una coppia? Di gente convinta ce n'è stata parecchia» - Tra gli ospiti della seconda puntata di "Gigi e Vanessa insieme" ci saranno anche Ale e Franz, il duo ... Si legge su msn.com

Ale e Franz sulla loro vita privata: “Siamo pluriseparati, in amore non sono mancati i colpi di scena” - Ale e Franz, all’anagrafe Alessandro Besentini e Francesco Villa, non amano parlare della loro vita privata. Da fanpage.it