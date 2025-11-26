Chi sono le lumache senza guscio che escono in autunno con la pioggia

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le lumache "senza guscio" si chiamano limacce e come le chiocciole escono spesso di notte o dopo la pioggia per evitare sole e caldo, che possono disidratarle e "seccarle". 🔗 Leggi su Fanpage.it

