Chi non crede all’infortunio di Francesca Fialdini a Ballando? Colombari e Fognini avrebbero chiesto le lastre

Chi tra i concorrenti di Ballando con le stelle non ha creduto all’infortunio di Francesca Fialdini al punto da arrivare a chiederle le radiografie? Secondo voci di corridoio, riferite a Fanpage.it, a non fidarsi sarebbero stati Fabio Fognini e Martina Colombari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

"Qualcuno dice in giro che il mio infortunio è una messinscena". Il retroscena clamoroso sulle voci dietro le quinte di Ballando - facebook.com Vai su Facebook

Ballando, Fialdini punta il dito contro una concorrente: “Non crede all’infortunio, ha chiesto di vedere le lastre” - La conduttrice avrebbe accusato una 'collega' di non credere al suo incidente. Secondo libero.it

Ballando con le Stelle, Francesca Fialdini contro una concorrente: "Ha chiesto le lastre del mio infortunio" - La conduttrice e Giovanni Pernice a Ballando Segreto rivelano i retroscena del loro infortunio e le reazioni dei colleghi, puntando il dito contro chi non crede al suo infortunio alle costole. Da movieplayer.it

Francesca Fialdini sbotta: “Messo in dubbio infortunio a Ballando con le stelle, chieste lastre”/ Accusa choc - Francesca Fialdini sbotta: "Messo in dubbio infortunio a Ballando con le stelle, chieste lastre! Riporta ilsussidiario.net