Chi non crede all’infortunio di Francesca Fialdini a Ballando? Colombari e Fognini avrebbero chiesto le lastre

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi tra i concorrenti di Ballando con le stelle non ha creduto allinfortunio di Francesca Fialdini al punto da arrivare a chiederle le radiografie? Secondo voci di corridoio, riferite a Fanpage.it, a non fidarsi sarebbero stati Fabio Fognini e Martina Colombari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

crede all8217infortunio francesca fialdiniBallando, Fialdini punta il dito contro una concorrente: “Non crede all’infortunio, ha chiesto di vedere le lastre” - La conduttrice avrebbe accusato una 'collega' di non credere al suo incidente. Secondo libero.it

crede all8217infortunio francesca fialdiniBallando con le Stelle, Francesca Fialdini contro una concorrente: "Ha chiesto le lastre del mio infortunio" - La conduttrice e Giovanni Pernice a Ballando Segreto rivelano i retroscena del loro infortunio e le reazioni dei colleghi, puntando il dito contro chi non crede al suo infortunio alle costole. Da movieplayer.it

crede all8217infortunio francesca fialdiniFrancesca Fialdini sbotta: “Messo in dubbio infortunio a Ballando con le stelle, chieste lastre”/ Accusa choc - Francesca Fialdini sbotta: "Messo in dubbio infortunio a Ballando con le stelle, chieste lastre! Riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Crede All8217infortunio Francesca Fialdini