Chi l' ha visto? stasera su Rai 3 | il suicidio di Claudio Mandia e gli altri casi del 26 novembre

Al centro della puntata il caso del giovane Claudio Mandia che a nemmeno 18 anni si è tolto la vita a New York dopo essere stato espulso dalla scuola che stava frequentando. Aggiornamenti anche sul caso Resinovich e Capezzuti. La nuova puntata di Chi l'ha visto?, in onda stasera mercoledì 26 novembre su Rai 3, si annuncia come una delle più dense e delicate della stagione. Federica Sciarelli conduce il pubblico dentro tre storie che, per motivi diversi, continuano a interrogare famiglie, magistrati e opinione pubblica. Al centro c'è la vicenda di Claudio Mandia, il giovane studente di Battipaglia morto a New York in circostanze che la famiglia non ha mai smesso di contestare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

