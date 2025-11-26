Chi l’ha Visto | stasera il caso del ragazzo morto suicida a New York
Stava per compiere 18 anni ed era partito felice per studiare a New York in una scuola prestigiosa, ma da lì non è più tornato. Questa sera, mercoledì 26 novembre, alle 21.20 su Rai 3, Chi l’ha Visto? torna sul caso di Claudio Mandia, il ragazzo che si è tolto la vita dopo essere stato messo in punizione ed espulso dalla scuola che frequentava. I genitori, che erano partiti per andarlo a riprendere, una volta scesi dall’aereo scoprono che si è ucciso. Da quel giorno, non hanno mai smesso di lottare per avere giustizia e chiedono: “Come mai non siamo stati avvertiti che aveva minacciato il suicidio in caso di espulsione?”. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Leggi anche questi approfondimenti
Stasera, ore 21. Se non hai mai visto questo film male... Ma puoi rimediare ;) Ultimo appuntamento della rassegna "Cinema e periferia" ? Ingresso libero per studentesse e studenti IEA e per appartenenti all'Ordine degli Architetti. Ingresso a offerta libera pe - facebook.com Vai su Facebook
Le novità sul caso Liliana Resinovich: le anticipazioni di “Chi l’ha visto?” di questa sera - Le novità sul caso Liliana Resinovich: le anticipazioni di “Chi l’ha visto? Scrive iodonna.it
Chi l'ha visto?, stasera in tv: le anticipazioni e i casi del 26 novembre 2025 - La puntata di oggi approfondisce il caso di Claudio Mandia, giovane che si è tolto la vita a New York: in studio, interviene il padre ... Secondo today.it
Chi l'ha visto? stasera su Rai 3: il suicidio di Claudio Mandia e gli altri casi del 26 novembre - Al centro della puntata il caso del giovane Claudio Mandia che a nemmeno 18 anni si è tolto la vita a New York dopo essere stato espulso dalla scuola che stava frequentando. Riporta movieplayer.it