Chi l’ha Visto | stasera il caso del ragazzo morto suicida a New York e gli aggiornamenti su Capezzuti e Resinovich

Atomheartmagazine.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi l’ha Visto? torna questa sera, mercoledì 26 novembre, alle 21.20 su Rai 3, con una puntata ad altissima intensità emotiva. Al centro della serata la storia di Claudio Mandia, il ragazzo morto suicida a New York durante un’esperienza di studio in una scuola prestigiosa. Poi gli aggiornamenti sui casi di Marzia Capezzuti e Liliana Resinovich, tre vicende unite dalla ricerca di verità e giustizia. Indice. Chi l’ha Visto anticipazioni 26 novembre 2025: orario e dove vederlo. Chi l’ha Visto Claudio Mandia: il ragazzo che sognava New York. Il caso di Marzia Capezzuti: violenza, processo e accuse in aula. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

