Chi l’ha Visto | stasera il caso del ragazzo morto suicida a New York

Stava per compiere 18 anni ed era partito felice per studiare a New York in una scuola prestigiosa, ma da lì non è più tornato. Questa sera, mercoledì 26 novembre, alle 21.20 su Rai 3, Chi l’ha Visto? torna sul caso di Claudio Mandia, il ragazzo che si è tolto la vita dopo essere stato messo in punizione ed espulso dalla scuola che frequentava. I genitori, che erano partiti per andarlo a riprendere, una volta scesi dall’aereo scoprono che si è ucciso. Da quel giorno, non hanno mai smesso di lottare per avere giustizia e chiedono: “Come mai non siamo stati avvertiti che aveva minacciato il suicidio in caso di espulsione?”. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

