Chi l’ha visto? le anticipazioni della puntata del 26 novembre 2025 su Rai 3
. Questa sera – mercoledì 26 novembre 2025 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Stava per compiere 18 anni ed era partito felice per studiare a New York in una scuola prestigiosa, ma da lì non è più tornato. A “Chi l’ha visto?” torna sul caso di Claudio Mandia, il ragazzo che si è tolto la vita dopo essere stato messo in punizione ed espulso dalla scuola che frequentava. I genitori, che erano partiti per andarlo a riprendere, scesi dall’aereo scoprono che si è ucciso. 🔗 Leggi su Tpi.it
