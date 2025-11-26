Chi l’avrebbe mai detto? Ora la borsa patchwork va di moda e fa a pezzi la monotonia

C ’era una volta il patchwork della nonna. Oggi, quello che entra nelle boutique di lusso. La tendenza patchwork è la più inaspettata dell’Inverno 2025 2026, con un twist insospettabilmente chic. Quello che era un espediente per recuperare scarti diventa la trama più popolare tra le borse di alta gamma. Va all’asta la Birkin Voyageur, la borsa decorata a mano da Jane Birkin X E mentre le maison intrecciano pellami e texture di natura differente, i l fai da te diventa l’alternativa low cost per ricreare tra le mura di casa la borsa desiderio di stagione. Le passerelle fanno l’upgrade al patchwork. 🔗 Leggi su Iodonna.it

