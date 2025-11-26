Chi era Shpat Kasapi | amori e successi della popstar che ha fatto innamorare l’Albania

Roma, 26 novembre 2025 – Per capire quale sia stato l’impatto di Shpat Kasapi sulla musica pop balcanica e quale sarà la sua ‘eredità artistica’ dopo la prematura scomparsa in queste ore mentre si trovava nel nostro Paese, a causa di quello che pare essere stato un attacco cardiaco, dobbiamo ripercorrere la sua storia. Nasce a Tetovo nel 1985, cuore culturale della Macedonia del Nord a forte presenza albanese. In casa la musica non è solo un hobby, ma una passione senza fine. E lui ne rimane stregato tanto che inizia a mettersi in gioco tra festival locali ed esibizioni amatoriali fin da bambino con un’ostinazione che colpisce subito i produttori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Chi era Shpat Kasapi: amori e successi della popstar che ha fatto innamorare l’Albania

