Il senatore democratico dell’Arizona Mark Kelly è finito nel mirino del presidente Donald Trump e del Pentagono per un video pubblicato insieme ad altri cinque colleghi democratici con esperienza militare. Nel filmato, diffuso il 18 novembre scorso, Kelly e gli altri hanno ricordato ai membri delle forze armate che possono rifiutare ordini illegali. Trump ha definito il messaggio del video “comportamento sedizioso, punibile con la morte” e ha chiesto l’arresto dei parlamentari coinvolti. Il Pentagono ha aperto lunedì un’indagine formale su Kelly per “gravi accuse di comportamento scorretto”, minacciando di richiamarlo in servizio attivo per sottoporlo a una possibile corte marziale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Chi è il senatore Mark Kelly, rischia la corte marziale per aver detto: “Le leggi sono chiare: potete rifiutare gli ordini illegali”