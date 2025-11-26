Chi è Estevao il talento del Chelsea che ha oscurato Yamal e ha una clausola per il Pallone d'Oro

Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves, noto come Estevao, è il talento brasiliano del Chelsea ha illuminato la notte dei Blues battendo il Barcellona in Champions. Il suo gol è una perla. A soli 17 anni ha già una clausola milionaria in caso di vittoria del Pallone d'Oro entro il 2033. 🔗 Leggi su Fanpage.it

