Chi è Brunella la moglie di Gigi Finizio | Ti suggerisce tante cose con la giusta attenzione

Gigi Finizio è legato alla moglie Brunella Pirelli da una lunga storia d’amore: i due convolati a nozze nel 1985 sono genitori di Melania e Danilo. Chi è la moglie di Gigi Finizio. Stasera il cantautore partenopeo sarà tra gli ospiti di Gigi E Vanessa Insieme, in onda dalle 21:40 su Canale 5. Una carriera longeva iniziata quando aveva appena sette anni nel 1972 interpretando i brani di Sergio Bruni, per poi due anni dopo debuttare con l’album For’a Scola. In quel decennio collabora alla realizzazione del primo lavoro in studio di Nino D’Angelo (che lo definisce una delle voci napoletane più belle), A Storia Mia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

