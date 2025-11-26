Chi è Arianna la sorella di Noemi | Mi sono arrabbiata con lei quando mi ha iscritta a X Factor

Arianna Armando è la sorella di Noemi, figura importante anche sul piano professionale dell’artista capitolina avendo creduto sin dal primo minuto nel suo talento tanto da portarla a maturare una scelta che in un primo momento non era stata accolta bene dalla cantautrice. Chi è la sorella di Noemi. La voce di Se Ti Innamori Muori, sarà stasera ospite della seconda puntata di Gigi e Vanessa Insieme, in onda a partire dalle 21:40 su Canale 5. Romana classe 1984, Arianna è la sorella minore di Noemi ed è un nome legato alla carriera della cantante. La Scopelliti che ha da sempre nutrito una grande passione per la musica iniziando a suonare sin da bambina, per poi metterla in stand by durante il periodo universitario. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

