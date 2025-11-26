Chi è Adolf Hitler Uunona il politico dal nome ingombrante che punta alla riconferma in Namibia

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nome ingombrante ma modi pacati, Adolf Hitler Uunona punta alla riconferma nella circoscrizione di Ompundja. Nonostante il clamore internazionale, la sua politica rimane umile e radicata al territorio. Le sue priorità sono quelle tipiche di un amministratore locale: servizi, infrastrutture, comunità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

