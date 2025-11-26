Chi deve morire prima per l’eredità? | il piano diabolico di Nathan Carman per uccidere il nonno e la mamma e diventare milionario

“Chi deve morire prima tra mio nonno e mia madre affinché io possa ereditare i soldi?”. È la domanda inquietante che Nathan Carman aveva inviato, prima della morte di entrambi, all’avvocato che gestiva il patrimonio di famiglia. Una richiesta che, per la Procura, si è trasformata nella prova schiacciante di un piano diabolico a lungo termine e ben calcolato, orchestrato per assicurarsi l’eredità del nonno, stimata in quasi 30 milioni di dollari. Una storia incredibile quella di Carman, ricostruita ora nel documentario Netflix “Il mistero della famiglia Carman” e conclusasi in modo tragico: il giovane si è suicidato in carcere a 29 anni, due mesi prima che si celebrasse il processo per l’omicidio della madre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

