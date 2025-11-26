Chi abiterà Arezzo dopo di noi? Lo spettacolo evento di Fabrizio Gatti
"Chi abiterà Arezzo dopo di noi?". Il giornalista d'inchiesta Fabrizio Gatti porta in scena uno spettacolo incentrato interamente sui temi del futuro demografico delle nostre città. L'appuntamento, aperto al pubblico e gratis, è in calendario per mercoledì 26 novembre all'interno della Casa. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Argomenti simili trattati di recente
Valentina Persia arriva ad Arezzo con il suo spettacolo comico “Ma che te ridi!” - Arezzo, 20 ottobre 2025 – Dopo il successo nei principali teatri italiani, Valentina Persia arriva ad Arezzo con il suo spettacolo comico “Ma che te ridi! Si legge su lanazione.it