All’inizio di questo mese, il cappello con la firma di Chelsea Green è stato messo in vendita nella sua sezione del WWE Shop. E la campionessa degli Stati Uniti non potrebbe essere più orgogliosa del suo impegno che l’ha portata a questo momento. In una recente conversazione con Adrian Hernandez su Unlikely , Green ha rivelato come, negli ultimi tre anni, abbia fatto campagna per la vendita del merchandising. Ora che è finalmente in vendita, The Hot Mess ritiene che questo sia il più grande traguardo della sua carriera. Ecco cosa ha detto Chelsea: “Oh, è stato lanciato. Negli ultimi tre anni, ogni venerdì, ho lanciato quel cappello ogni singolo venerdì. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Chelsea Green racconta il duro lavoro fatto anche per il suo merchandising