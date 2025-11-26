Chef Nino Di Costanzo firma Natale e Capodanno al de Bonart Naples Curio Collection by Hilton

Un Natale sospeso tra arte e luce, un Capodanno ispirato al mito e alla rinascita: l’hotel de Bonart Naples, Curio Collection by Hilton si prepara a celebrare le festività con due eventi esclusivi che uniscono alta cucina, design e identità partenopea. Situato in Corso Vittorio Emanuele 133, nel. 🔗 Leggi su Napolitoday.it