Chef Nino Di Costanzo firma Natale e Capodanno al de Bonart Naples Curio Collection by Hilton
Un Natale sospeso tra arte e luce, un Capodanno ispirato al mito e alla rinascita: l’hotel de Bonart Naples, Curio Collection by Hilton si prepara a celebrare le festività con due eventi esclusivi che uniscono alta cucina, design e identità partenopea. Situato in Corso Vittorio Emanuele 133, nel. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Lo Chef Nino il prossimo 3 Dicembre sarà in scena a Malta per un'esperienza Siciliana autentica unita alle tradizioni Maltesi - facebook.com Vai su Facebook
Nino Di Costanzo firma il ristorante gourmet Deschevaliers - Sarà lo chef ischitano Nino Di Costanzo a firmare il ristorante gourmet Deschevaliers che sarà inaugurato il prossimo 15 giugno all'interno dell'hotel de Bonart Naples, Curio Collection by Hilton, al ... Segnala ansa.it
Napoli, lo stellato Nino Di Costanzo al de Bonart - Nino Di Costanzo firma la cucina del Ristorante Deschevaliers, il nuovo indirizzo gourmet dell'hotel de Bonart Naples, Curio Collection by Hilton. ilmattino.it scrive
Chef stellato Nino Di Costanzo cucinerà al G7 Ministri Interno - Al G7 dei Ministri dell'Interno, dal 2 al 4 ottobre a a Mirabella Eclano (Avellino), lo chef stellato Nino Di Costanzo cucinerà per i leader internazionali - Scrive ansa.it