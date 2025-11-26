Chef Nino Di Costanzo firma Natale e Capodanno al de Bonart Naples Curio Collection by Hilton

Napolitoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un Natale sospeso tra arte e luce, un Capodanno ispirato al mito e alla rinascita: l’hotel de Bonart Naples, Curio Collection by Hilton si prepara a celebrare le festività con due eventi esclusivi che uniscono alta cucina, design e identità partenopea. Situato in Corso Vittorio Emanuele 133, nel. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Nino Di Costanzo firma il ristorante gourmet Deschevaliers - Sarà lo chef ischitano Nino Di Costanzo a firmare il ristorante gourmet Deschevaliers che sarà inaugurato il prossimo 15 giugno all'interno dell'hotel de Bonart Naples, Curio Collection by Hilton, al ... Segnala ansa.it

Napoli, lo stellato Nino Di Costanzo al de Bonart - Nino Di Costanzo firma la cucina del Ristorante Deschevaliers, il nuovo indirizzo gourmet dell'hotel de Bonart Naples, Curio Collection by Hilton. ilmattino.it scrive

Chef stellato Nino Di Costanzo cucinerà al G7 Ministri Interno - Al G7 dei Ministri dell'Interno, dal 2 al 4 ottobre a a Mirabella Eclano (Avellino), lo chef stellato Nino Di Costanzo cucinerà per i leader internazionali - Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Chef Nino Costanzo Firma