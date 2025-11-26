Checco Zalone torna al cinema svelato titolo e poster

Checco Zalone torna al cinema, ecco il poster. MEDUSA FILM e  INDIANA PRODUCTION presentano   CHECCO ZALONE   regia di GENNARO NUNZIANTE Link al poster: https:bit.ly3XNEEJp con BEATRIZ ARJONA, LETIZIA ARNÒ, soggetto e sceneggiatura LUCA MEDICI e GENNARO NUNZIANTE   prodotto da MARCO COHEN, BENEDETTO HABIB, FABRIZIO DONVITO, DANIEL CAMPOS PAVONCELLI per Indiana Production, una produzione INDIANA PRODUCTION con MEDUSA FILM   in collaborazione con MZL e in collaborazione con NETFLIX realizzata da INDIANA PRODUCTION Opera realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura AL CINEMA DAL 25 DICEMBRE 2025 L'articolo proviene da 361 Magazine. 🔗 Leggi su 361magazine.com

