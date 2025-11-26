Che vergogna a Ballando una concorrente non crede che Francesca Fialdini stia male davvero | la richiesta assurda
A Ballando con le Stelle le rivalità fanno parte del gioco, ma quando la competizione supera il buon senso e mette in discussione la salute di qualcuno, allora la situazione diventa davvero inquietante. È quello che è successo a Francesca Fialdini, finita al centro di una polemica surreale: mentre lei affronta un infortunio serio, qualcuno all’interno del programma ha insinuato che il suo stop fosse solo una strategia. E ciò che la conduttrice ha raccontato a Ballando Segreto ha lasciato tutti senza parole. Francesca Fialdini e l’accusa assurda e vergognosa di un’altra concorrente: cosa ha detto. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
"Vergogna, chiudete tutto". Ballando con le stelle, figuraccia di Milly Carlucci: oltraggio a Beppe Vessicchio - facebook.com Vai su Facebook
Ballando con le Stelle, pagelle nona puntata: Fognini adesso ci crede (8), D'Urso "scostumata" (4) - Nancy Brilli esce senza troppo dispiacere, mentre Selvaggia Lucarelli e Barbara D'Urso hanno l'ennesimo confronto. Riporta msn.com
Ballando con le Stelle 2025 : perché Francesca Fialdini è la vera rivelazione di questa edizione - Poche presentatrici sono state fraintese come Francesca Fialdini, che ha dovuto aspettare di partecipare a Ballando con le Stelle per dimostrare di non essere mai stata la donna perfettina che voleva ... Scrive vanityfair.it