Che sta dicendo Scontro shock in tv tra Sangiuliano e Salis | tensione altissima

La puntata de L’aria che tira è stata teatro di un acceso confronto politico, avendo come protagonisti il neo eletto consigliere regionale campano Gennaro Sangiuliano, schierato all’opposizione, e l’onorevole di Alleanza Verdi Sinistra, Ilaria Salis, collegata in diretta dal Parlamento Europeo. La presenza di Sangiuliano, noto per non risparmiare critiche e provocazioni, ha animato la mattinata del programma, complice una conduzione che sembrava aver creato un palcoscenico ideale per le scintille, includendo in studio anche Piero De Luca del Partito Democratico. Le difficoltà di Salis sul campo largo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Che sta dicendo”. Scontro shock in tv tra Sangiuliano e Salis: tensione altissima

