Che farà De Luca ora? Intanto ringrazia i napoletani Per lui doppio ruolo | polemista e sindaco a Salerno

Fanpage.it | 26 nov 2025

L'ormai ex presidente della Regione Campania ringrazia i napoletani per i 10 anni trascorsi. E per lui si prospetta un futuro da battitore libero anti-Manfredi e critico con Fico. E ovviamente una candidatura a sindaco di Salerno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

