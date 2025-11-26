ChatGPT la modalità voce ora resta dentro la chat

Non più una sessione esterna. Quando si parla a ChatGPT tramite la modalità Vocale Avanzata non si abbandona più la chat. Ottimo anche per l’interazione con mappe e immagini. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - ChatGPT, la modalità voce ora resta dentro la chat

ChatGPT, la modalità voce ora resta dentro la chat - Quando si parla a ChatGPT tramite la modalità Vocale Avanzata non si abbandona più la chat. Scrive dday.it

ChatGPT voce e telefono, le novità OpenAI previste per stasera - Martedì 14 maggio inizia la conferenza Goole I/O dove sono attese novità Android e Intelligenza Artificiale, ma la festa di Big G sarà un po’ rovinata da un annuncio di OpenAI in programma per le ore ... Segnala macitynet.it

La nuova voce di ChatGpt, ancora più umana, è disponibile anche in Italia - A cinque mesi dalla sua presentazione ufficiale, la nuova voce di ChatGpt, ancora più umana, è finalmente arrivata in Europa e dunque anche in Italia. Da repubblica.it