ChatGPT la modalità voce ora resta dentro la chat

Dday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non più una sessione esterna. Quando si parla a ChatGPT tramite la modalità Vocale Avanzata non si abbandona più la chat. Ottimo anche per l’interazione con mappe e immagini. 🔗 Leggi su Dday.it

chatgpt la modalit224 voce ora resta dentro la chat

© Dday.it - ChatGPT, la modalità voce ora resta dentro la chat

Scopri altri approfondimenti

chatgpt modalit224 voce restaChatGPT, la modalità voce ora resta dentro la chat - Quando si parla a ChatGPT tramite la modalità Vocale Avanzata non si abbandona più la chat. Scrive dday.it

ChatGPT voce e telefono, le novità OpenAI previste per stasera - Martedì 14 maggio inizia la conferenza Goole I/O dove sono attese novità Android e Intelligenza Artificiale, ma la festa di Big G sarà un po’ rovinata da un annuncio di OpenAI in programma per le ore ... Segnala macitynet.it

La nuova voce di ChatGpt, ancora più umana, è disponibile anche in Italia - A cinque mesi dalla sua presentazione ufficiale, la nuova voce di ChatGpt, ancora più umana, è finalmente arrivata in Europa e dunque anche in Italia. Da repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Chatgpt Modalit224 Voce Resta