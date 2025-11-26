Chat control c’è la maggioranza qualificata per la sorveglianza di massa Italia astenuta M5s | Meloni come Pilato
Dopo tre anni di negoziati falliti in senso al Consiglio europeo, Chat control è vicinissimo alla meta, grazie al “sì” del Coreper giunto la mattina del 26 novembre. Gli ambasciatori a Bruxelles dei 27 Stati europei, senza discutere il provvedimento, hanno approvato il testo firmato dalla Danimarca. Serve a contrastare la pedofilia online, ufficialmente, con il nome tecnico di Csar: Child sexual abuse regulation. Ma l’effetto collaterale sarebbe l’azzeramento della privacy online: i messaggi in chat e via mail di 450 milioni di europei sarebbero scansionati automaticamente da un algoritmo, se le piattaforme digitali vorranno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
