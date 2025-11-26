Il romanzo YA Chasing Red, diventa un film internazionale con Madelaine Petsch e Gavin Casalegno nei ruoli principali. Ambientato in Arabia Saudita nel 2026, promette una storia d'amore intensa tra segreti, passione e tensioni emotive in pieno stile Wattpad. Dopo il successo planetario su Wattpad, Chasing Red si prepara a conquistare lo schermo. Amazon Prime Video ha ufficialmente confermato Madelaine Petsch e Gavin Casalegno come protagonisti del film, diretto da Mackenzie Munro. Una produzione globale pronta a trasformare il romance YA in una storia cinematografica appassionante. Veronica e Caleb: un amore impossibile tra segreti e attrazione Il cuore della storia ruota attorno a Veronica, interpretata da Madelaine Petsch, e Caleb, che vedrà sullo schermo Gavin Casalegno. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Chasing Red: scelti gli attori protagonisti per il film tratto dal romanzo di successo su Wattpad