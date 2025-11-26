Champions | Napoli-Qarabag 2-0

Torino, 25 nov. (LaPresse) – Il Napoli torna al successo in Champions League e si rilancia in ottica qualificazione. La formazione di Conte batte 2-0 gli azeri del Qarabag nell’incontro valido per la quinta giornata della prima fase e sale a quota 7. La gara del ‘Maradona’ si sblocca nella ripresa. Holjund fallisce un rigore al 55?, poi è McTominay a portare in vantaggio gli azzurri. Al 72? il raddoppio del Napoli con l’autorete di Jankovic su girata dello scozzese. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Champions: Napoli-Qarabag 2-0

