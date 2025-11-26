Champions | l' Inter spreca tanto e viene beffata a Madrid al 93' Atalanta debordante contro l' Eintracht
EINTRACHT FRANCOFORTE-ATALANTA 0-3 MARCATORI: 15'st Lookman, 17' Ederson, 20'st De Ketelaere. EINTRACHT FRANCOFORTE (4-2-3-1): Zetterer 5; Collins 4.5, Koch 5, Theate 4.5, Brown 5; Dahoud 5 (24'st Skhiri 6), Chaibi 5.5; Doan 5 (33'st Buta sv), Gotze 5.5 (24'st Batshuayi 6), Knauff 5.5 (33'st Wahi sv); Burkardt 6 (14'st Bahoya 6). In panchina: Grahl, Santos, Amenda, Hojlund, Kristensen, Chandler,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Scopri altri approfondimenti
Champions League. Palladino ok, Atalanta travolge l'Eintracht. L'Atletico beffa l'Inter. Dopo la sconfitta nel derby, Inter beffata a Madrid dall'Atletico dell'ex Simeone. Vola l'Atalanta di Palladino che espugna Francoforte grazie a tre gol in cinque minuti. - facebook.com Vai su Facebook
Simeone: "L'Inter è la squadra più forte della Champions in questo momento, non c'è dubbio. Abbiamo cercato di limitare il suo gioco, abbiamo messo tanta gente di gamba per questo. L'idea era limitare l'Inter e poi mettere dentro gente di categoria come Grie Vai su X
Champions: l'Inter spreca tanto e viene beffata a Madrid al 93', Atalanta debordante contro l'Eintracht - 3 MARCATORI: 15'st Lookman, 17' Ederson, 20'st De Ketelaere. Da msn.com
Champions - Inter, che beffa con l'Atletico Madrid. Atalanta divina, la Dea distrugge l'Eintracht Francoforte - Champions, magia Atalanta: tre gol in 5 minuti a casa dell'Eintracht. Scrive affaritaliani.it
Champions, Atletico Madrid-Inter 2-1: Gimenez beffa i nerazzurri in pieno recupero - La squadra di Chivu non demerita, ma spreca tanto e torna dalla trasferta spagnola con una sconfitta L’ Inter torna dalla trasferta di Madrid con un borsone pieno di rimpianti. Scrive msn.com