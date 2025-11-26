Champions | l' Inter spreca tanto e viene beffata a Madrid al 93' Atalanta debordante contro l' Eintracht

Feedpress.me | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

EINTRACHT FRANCOFORTE-ATALANTA 0-3 MARCATORI: 15'st Lookman, 17' Ederson, 20'st De Ketelaere. EINTRACHT FRANCOFORTE (4-2-3-1): Zetterer 5; Collins 4.5, Koch 5, Theate 4.5, Brown 5; Dahoud 5 (24'st Skhiri 6), Chaibi 5.5; Doan 5 (33'st Buta sv), Gotze 5.5 (24'st Batshuayi 6), Knauff 5.5 (33'st Wahi sv); Burkardt 6 (14'st Bahoya 6). In panchina: Grahl, Santos, Amenda, Hojlund, Kristensen, Chandler,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

