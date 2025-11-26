Champions League vincono Juventus e Napoli | punti preziosi per i play off

Lidentita.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Champions League: Juventus e Napoli vincono e conquistano punti fondamentali in chiave play-off. I bianconeri si impongono 3-2 sul campo del Bodo Glimt in una sfida condizionata da gelo e neve, mentre gli azzurri battono 2-0 il Qarabag al “Maradona”, agganciando gli azeri a quota 7 punti nel girone. Due successi preziosi sia per la . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

champions league vincono juventus e napoli punti preziosi per i play off

© Lidentita.it - Champions League, vincono Juventus e Napoli: punti preziosi per i play off

Leggi anche questi approfondimenti

champions league vincono juventusJuventus e Napoli vincono e tornano in corsa per la qualificazione - Vittorie importanti nel martedì sera di Champions League per Juventus e Napoli che, seppur in modo diverso, portano a casa i tre punti ... Da msn.com

champions league vincono juventusJuventus e Napoli, vittorie che salvano la Champions League - I bianconeri rischiano l'eliminazione ma vengono salvati da Openda e David, i due attaccanti nel mirino della critica champions league ... Riporta panorama.it

champions league vincono juventusChampions League, Bodo Glimt-Juventus 2-3 e Napoli-Qarabag 2-0. VIDEO HIGHLIGHTS - Quinta giornata del girone unico della massima competizione europea. Lo riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Champions League Vincono Juventus