Champions League vincono Juventus e Napoli | punti preziosi per i play off

Champions League: Juventus e Napoli vincono e conquistano punti fondamentali in chiave play-off. I bianconeri si impongono 3-2 sul campo del Bodo Glimt in una sfida condizionata da gelo e neve, mentre gli azzurri battono 2-0 il Qarabag al “Maradona”, agganciando gli azeri a quota 7 punti nel girone. Due successi preziosi sia per la . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Champions League, vincono Juventus e Napoli: punti preziosi per i play off

