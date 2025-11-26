champions league tutto pronto per lo scontro tra titani tra arsenal e bayern monaco

di Dario Bartolucci Champions League, Arsenal e Bayern Monaco si sfidano in un match imperdibile in Champions League! Le ultime sulla big sfida di oggi. Stasera, come confermano le righe di Tuttosport, non ci sarà solo l’Inter a giocare ma andrà in scena una super sfida, un vero e proprio scontro tra titani: Arsenal contro Bayern Monaco, probabilmente le due squadre più forti in Europa in questo avvio di stagione, entrambe con il punteggio pieno in Champions League. L’Arsenal ha giocato finora 18 partite ufficiali, vincendone 15, con 2 pareggi e 1 sconfitta, riuscendo sempre a segnare, tranne nell’unico ko subito. 🔗 Leggi su Internews24.com

