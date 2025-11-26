Champions League quanti punti per qualificarsi | 11 milioni di motivi per le italiane

La C hampions League 20252026 è entrata nella fase decisiva della League Phase. Con quattro gare già archiviate per la maggior parte delle squadre e cinque, in particolare, per Napoli e Juventus, la classifica consente di valutare non solo le prospettive sportive, ma anche le ricadute economiche legate ai risultati. Il nuovo format a girone unico da 36 squadre attribuisce un valore diretto e crescente a ogni risultato. Una vittoria garantisce 2,1 milioni di euro, mentre un pareggio vale 700.000 euro, con una quota aggiuntiva derivante dalla redistribuzione delle somme non assegnate. Alla fine della fase a gironi, la posizione in classifica assegna ulteriori importi attraverso un sistema di quote, mentre le prime otto ottengono un ulteriore bonus specifico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Champions League, quanti punti per qualificarsi: 11 milioni di motivi per le italiane

