Champions League notte di scosse | crollano Barça e City volano Dortmund e Chelsea

La quinta giornata della League Phase di Champions League consegna uno dei martedì più turbolenti della stagione, un concentrato di colpi di scena, crolli inattesi e conferme pesanti. Napoli e Juventus tengono alta la bandiera italiana con due vittorie convincenti, mentre dall’Europa arrivano scosse telluriche: il Barcellona cede 3-0 al Chelsea, il Manchester City si arrende in casa al Bayer Leverkusen, e il Galatasaray cade davanti all’Union Saint-Gilloise. Una notte che rimescola equilibri e certezze, ampliando la corsa alla qualificazione. Ajax-Benfica 0-2: portoghesi spietati ad Amsterdam. Il Benfica firma un successo prezioso alla Cruijff Arena, imponendosi 2-0 grazie al sinistro al volo di Dahl dopo appena cinque minuti e al colpo ravvicinato di Barreiro allo scadere. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

