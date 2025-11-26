Champions League le partite del 26 novembre | Inter ed Atalanta sfidano Atletico Madrid e Eintracht Francoforte

Le partite di Champions League del 26 novembre 2025 vedono l'Inter sfidare l'Atletico Madrid e l'Atalanta affrontare l'Eintracht Francoforte. Entrambe le italiane saranno impegnate in trasferta in sfide decisive per la qualificazione agli ottavi. Inter dovrà superare la solida difesa spagnola puntando su velocità e controllo del centrocampo, mentre l’Atalanta cercherà di sfruttare dinamismo e creatività contro l’organizzazione tedesca. Partite chiave per le speranze italiane in Europa L'articolo. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Champions League, le partite del 26 novembre: Inter ed Atalanta sfidano Atletico Madrid e Eintracht Francoforte.

