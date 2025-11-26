Champions League Inter vs Atletico Madrid | sfida cruciale alla Riyadh Air Metropolitano! I dettagli

Inter News 24 Champions League, Inter vs Atletico Madrid nella competizione europea: tutte le info sulla partita contro gli spagnoli. La serata di mercoledì 26 novembre promette emozioni forti al Riyadh Air Metropolitano di Madrid, dove l’Inter di Cristian Chivu sfiderà l’Atletico Madrid per una partita decisiva della fase a gironi di Champions League. La squadra nerazzurra arriva da un periodo altalenante e cercherà di ottenere i tre punti in una delle trasferte più difficili del torneo, contro un Atletico Madrid che, come scrive Tuttosport, ha dimostrato tutta la sua solidità. Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, avrà a disposizione una formazione di altissimo livello. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Champions League, Inter vs Atletico Madrid: sfida cruciale alla Riyadh Air Metropolitano! I dettagli

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Napoli Qarabag 2 0, le pagelle | UEFA Champions League - facebook.com Vai su Facebook

CHAMPIONS LEAGUE | La Juve la spunta per 3-2 sul campo del Bodo Glimt. I norvegesi chiudono avanti il primo tempo ma nella ripresa i bianconeri ribaltano con Openda e McKennie. Il rigore di Fet all'87' non frena la Juve in gol nel recupero con David #AN Vai su X

Champions League, le partite di Inter e Atalanta oggi in TV: orari e dove vederle - In campo le italiane Inter e Atalanta contro Atletico Madrid ed Eintracht Francoforte ... Come scrive fanpage.it

Dove vedere Atletico Madrid-Inter, diretta tv e streaming del match - Incassata una dura quanto sfortunata sconfitta nel derby di Milano, per l’ Inter è giunta l’ora di rialzarsi immediatamente e cercare di lasciarsi alle spalle quanto avvenuto domenica sera. Lo riporta passioneinter.com

Atlético Madrid vs Inter: precedenti e analisi storica dei confronti - Analisi dei precedenti tra Atlético Madrid e Inter: risultati, statistiche, curiosità e momenti chiave delle sfide UEFA tra le due squadre ... Da tag24.it