Champions League i risultati di martedì

Roma, 25 ottobre 2025 - Oltre il Circolo Polare Artico, la Juventus conquista un rocambolesco 3-2 sul Bodo Glimt. Dopo essere andata sotto nel primo tempo, la squadra di Spalletti ribalta il risultato a inizio ripresa con le reti di Openda e McKennie. All’87’ il Bodo pareggia su rigore, ma nel finale è David a firmare il gol decisivo, regalando ai bianconeri la prima vittoria in questa edizione di Champions League. Più complicata del previsto la serata del Napoli, che al Maradona fatica contro il Qarabag ma alla fine porta a casa tre punti fondamentali per restare in corsa per gli spareggi. Contro gli azeri finisce 2-0, grazie alla rete di McTominay e all’autogol di Mmaee. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Champions League, i risultati di martedì

