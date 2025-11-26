Champions League i risultati di martedì

Sport.quotidiano.net | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 25 ottobre 2025 - Oltre il Circolo Polare Artico, la Juventus conquista un rocambolesco 3-2 sul Bodo Glimt. Dopo essere andata sotto nel primo tempo, la squadra di Spalletti ribalta il risultato a inizio ripresa con le reti di Openda e McKennie. All’87’ il Bodo pareggia su rigore, ma nel finale è David a firmare il gol decisivo, regalando ai bianconeri la prima vittoria in questa edizione di Champions League. Più complicata del previsto la serata del Napoli, che al Maradona fatica contro il Qarabag ma alla fine porta a casa tre punti fondamentali per restare in corsa per gli spareggi. Contro gli azeri finisce 2-0, grazie alla rete di McTominay e all’autogol di Mmaee. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

champions league i risultati di marted236

© Sport.quotidiano.net - Champions League, i risultati di martedì

Argomenti simili trattati di recente

champions league risultati marted236Champions League, Bodo Glimt-Juventus 2-3 e Napoli-Qarabag 2-0. VIDEO HIGHLIGHTS - Quinta giornata del girone unico della massima competizione europea. Come scrive tg24.sky.it

champions league risultati marted236Champions League: vincono Chelsea e Marsiglia. ko in casa per il City - 0 in casa contro il Bayer Leverkusen nella quinta giornata di Champions League. Scrive ansa.it

champions league risultati marted236Napoli-Qarabag 2-0, risultato finale della partita di Champions League: decisivo McTominay, gli highlights - I partenopei hanno giocato una partita di livello e hanno ottenuto i tre punti grazie alla doppietta ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Champions League Risultati Marted236