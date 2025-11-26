Champions League i risultati delle 18 | 45 | bene il Copenaghen Il Monaco frena in casa del Pafos
Champions League, i risultati delle sfide delle 18:45: solamente una vittoria. Il Monaco a sorpresa pareggia in casa del Pafos Nove gol in due partite. Sono state sfide delle 18:45 molto bene dal punto di vista dello spettacolo, meno per quanto riguarda alcuni risultati. Il Copenaghen batte 3-2 l’Almaty e rilancia in parte le proprie . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Champions League: in campo Atletico Madrid-Inter e Eintracht-Atalanta, orobici a caccia di punti contro i tedeschi Segui tutti gli aggiornamenti su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook
In occasione della sfida di Champions League contro l’Atletico, gli #InterClub di Madrid e Barcellona hanno incontrato il Presidente e CEO Giuseppe Marotta e la Legend nerazzurra Walter Zenga Vai su X
RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA/ Monaco avanti a Cipro! Diretta gol live score (oggi 26 novembre 2025) - Risultati Champions League, classifica e diretta gol live score oggi mercoledì 26 novembre 2025 delle partite per la 5^ giornata, giocano Inter e Atalanta. Segnala ilsussidiario.net
Champions League, Bodo Glimt-Juventus 2-3 e Napoli-Qarabag 2-0. VIDEO HIGHLIGHTS - Quinta giornata del girone unico della massima competizione europea. Si legge su tg24.sky.it
Champions League, alle 21 Atletico Madrid-Inter ed Eintracht-Atalanta. Le formazioni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Champions League, alle 21 Atletico Madrid- Riporta tg24.sky.it