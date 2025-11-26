Champions League Eintracht Francoforte Atalanta sarà una sfida cruciale per la qualificazione

Inter News 24 Champions League, siamo giunti al giro di boa per Eintracht e Atalanta: la sfida di Champions League può decidere il futuro delle due squadre. Eintracht Francoforte e Atalanta si preparano ad affrontarsi nel quinto turno della fase a gironi di Champions League, con entrambe le squadre che guardano al risultato con grande attenzione. Al momento, come riporta Tuttosport, i bergamaschi sono in vantaggio di 3 punti sui tedeschi (7 contro 4), e questa partita potrebbe essere decisiva per le sorti di entrambe le squadre nella competizione. Una vittoria per l’ Eintracht permetterebbe di agganciare l’Atalanta e, soprattutto, di nutrire speranze concrete di qualificazione al turno successivo. 🔗 Leggi su Internews24.com

