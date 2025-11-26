Champions League delle Professioni buona prestazione per gli architetti del team Reggio-Vibo

Dopo essersi aggiudicato il XIV Torneo Nazionale di calcio degli ordini degli architetti, superando in quel di Grottammare i colleghi di Napoli nel mese di giugno, la squadra di calcio, composta in consorzio, dagli architetti di Reggio Calabria e di Vibo Valentia è tornata sui campi da calcio, in. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

