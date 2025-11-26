Champions l' abbraccio nostalgico tra Mourinho e Sneijder

Un momento di nostalgia che avrà fatto emozionare anche i tifosi interisti. Prima della partita di Champions tra Ajax e Benfica, l'allenatore dei portoghesi Josè Mourinho ha abbracciato Wesley Sneijder, ex fantasista del club di Amsterdam ma soprattutto ex numero 10 dell'Inter. Proprio in nerazzurro i due hanno vinto il Triplete nel 2010. Nel video pubblicato sui social lo Special One saluta con affetto anche Dani, portoghese ex centrocampista dell'Ajax. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

