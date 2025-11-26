Champions | Inter ko colpo Atalanta

22.56 L'Inter cede 2-1 in casa dell'Atletico, affondata al 93' dal colpo di testa di Gimenez su corner. I nerazzurri erano andati sotto al 9', con Alvarez pronto dopo un rimpallo. Pari momentaneo di Zielinski (54') imbeccato da Lautaro. L'Atalanta spadroneggia a Francoforte, 0-3 sull'Eintracht. Pali di Lookman e Scamacca nel 1° tempo, nella ripresa orobici letali in 5': Lookman insacca il cross di De Ketelaere (60'); Ederson finalizza un gran contropiede (62'); De Ketelaere raccoglie la traversa di Scamacca e cala il tris (65'). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

