Champions EuroNapoli super McTominay | piegato il Qarabag

?Scende la pioggia, ma che fa?? Per una volta, però, a cantare non è Morandi ma Conte. Canta fortissimo a ogni scroscio che accompagna le folate europee dei suoi. Nella. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Champions, EuroNapoli, super McTominay: piegato il Qarabag

