Champions De Laurentiis | Vittoria di tutti avanti così
Tempo di lettura: < 1 minuto “Vittoria di tutti. Avanti così “. Lo scrive il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sui social al termine del match di Champions League che ha visto il Napoli battere 2-0 il Qarabag al Maradona. Il presidente celebra la seconda vittoria consecutiva della squadra azzurra che è uscita dalla crisi prima della sosta delle nazionali. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Dopo la vittoria contro il Qarabag, che rilancia il Napoli in chiave qualificazione in Champions League, Aurelio De Laurentiis lancia un messaggio inequivocabile dal suo profilo X - facebook.com Vai su Facebook
Tre punti d'oro per il Napoli in Champions. De Laurentiis esulta: "Vittoria di tutti. Avanti così!" - Dopo la vittoria contro l'Atalanta, il Napoli risponde presente anche in Champions League. Lo riporta tuttomercatoweb.com
Napoli-Qarabag 2-0, festeggia anche De Laurentiis: “Vittoria di tutti. Avanti così!” - Il Napoli dà continuità alla vittoria contro l'Atalanta e ripete anche in Champions League contro il Qarabag. Riporta gonfialarete.com
Napoli-Qarabag, De Laurentiis: «Vittoria di tutti. Avanti così!» - Il Napoli vince e convince ancora, ottime risposte in campo anche in Champions League dopo il successo contro l'Atalanta. Da msn.com