Champions De Laurentiis | Vittoria di tutti avanti così

Tempo di lettura: < 1 minuto “Vittoria di tutti. Avanti così “. Lo scrive il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sui social al termine del match di Champions League che ha visto il Napoli battere 2-0 il Qarabag al Maradona. Il presidente celebra la seconda vittoria consecutiva della squadra azzurra che è uscita dalla crisi prima della sosta delle nazionali. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

