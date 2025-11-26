Champions | Chelsea si gode Estevao Willian ' Messinho' che ha oscurato Yamal

AGI - Nella notte in cui il Chelsea ha travolto 3-0 il Barcellona, potrebbe essere nata una stella: Estevao Willian. Il 18enne autore del gol del raddoppio a Stamford Bridge ha oscurato il coetaneo Lamine Yamal e si è preso tutti i titoli. Era il 55° quando il baby esterno destro brasiliano è scattato sull'out, ha eluso la marcatura di Pau Cubarsí con un doppio passo nello spazio di una mattonella e ha freddato Joan García con una sassata sotto la traversa. Al di là della follia del difensore blaugrana Ronald Araujo che si è fatto espellere al 44° per due gialli in appena 12 minuti, il Chelsea ha dominato la sfida di Champions che ha consacrato Estevao come uno dei più forti talenti emergenti della Premier League e non solo. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Champions: Chelsea si gode Estevao Willian, 'Messinho' che ha oscurato Yamal

Altre letture consigliate

#Champions League, crollo City con il Leverkusen. Show del Chelsea, rimonta Marsiglia Vai su X

Champions League, crollo City con il Leverkusen. Show del Chelsea, rimonta Marsiglia - facebook.com Vai su Facebook

Chelsea, Maresca si gode Estevao: "Ha qualità rare per essere così giovane" - Enzo Maresca, tecnico del Chelsea, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la netta vittoria contro il Barcellona in Champions League: "Succede spesso. Secondo tuttomercatoweb.com

Chi è Estevao, il talento del Chelsea che ha oscurato Yamal e ha una clausola per il Pallone d’Oro - Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves, noto come Estevao, è il talento brasiliano del Chelsea ha illuminato la notte dei Blues battendo il ... Da fanpage.it

Estevao 'meravigliao' è nella storia di Chelsea-Barcellona: il gol è un capolavoro. VIDEO - Se le sfide di Champions tra Chelsea e Barça hanno sempre regalato momenti di calcio da consegnare alla storia, la rete del giovane brasiliano dei Blues si candida a essere il prossimo. Da sport.sky.it