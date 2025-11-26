Champions | Bodo Glimt-Juventus 2-3
Torino, 25 nov. (LaPresse) – Primo successo europeo stagionale per la Juventus. Nella serata di Champions i bianconeri passano sul campo dei norvegesi del Bodo Glimt e salgono in zona playoff, raggiungendo quota 6 punti. La formazione di Spalletti si impone 3-2 nel match valido per la quinta giornata della fase campionato. Nel primo tempo padroni di casa avanti con Blomberg (27?). Nella ripresa, complice l’ingresso di Yildiz, la Juve cambia marcia. Il primo gol in bianconero di Openda vale il pareggio (48?), McKennie firma il sorpasso al 59?. Finale palpitante: a tre minuti dal termine Fet pareggia i conti su rigore, poi David regala i tre punti ai torinesi al 91?. 🔗 Leggi su Lapresse.it
