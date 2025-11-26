Gara valida per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Si affrontano due squadre divise da tre punti e chi la spunterà potrà lanciare un messaggio importante nella lotta promozione. Cesena vs Modena si giocherà venerdì 28 novembre 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Orogel. CESENA VS MODENA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I romagnoli sono reduci da due sconfitte fuori casa ma a che da due vittorie consecutive tra le proprie mura. La squadra di Mignani è in forte crescita ed ha una sua identità chiara: 23 punti in tredici partite rappresentano un bel bottino e dimostrano quanta maturità ci sia per sperare nella promozione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Cesena vs Modena, quattordicesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla