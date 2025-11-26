Fa tutto e il contrario di tutto l’ Elettromeccanica Angelini Cesena che, nella settima giornata d’andata del campionato di volley di serie B1 femminile, incassa un’altra sconfitta: sul campo di San Giorgio Piacentino finisce 3-2 (21-25, 25-12, 25-15, 16-25, 16-14). Cesena gioca bene nel primo set, si annulla nei due parziali successivi, domina nel quarto e, alla resa dei conti del quinto, proprio sul finale spreca due match point e capitola. Le bianconere, ora penultime, portano comunque a casa un punto che fino a metà gara sembrava un miraggio. La partita. Coach Lucchi manda in campo un sestetto inedito: Benazzi è schierata come opposto che riceve mentre Pasini è in posto quattro; Cesena allunga con l’ace di Guardigli (4-7) ma San Giorgio rimane in scia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cesena a due facce. Ancora non basta