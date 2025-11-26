Cesare Cremonini | Ragazze facili nuovo singolo e videoclip

Da venerdì in radio “Ragazze facili”, il nuovo singolo di Cesare Cremonini con video firmato Greg Williams. Cesare Cremonini torna con un brano intenso e sorprendente: “Ragazze facili”, scritto e prodotto dallo stesso artista, sarà disponibile da venerdì 28 novembre in tutte le radio e accompagnato da un videoclip girato a Londra dal celebre fotografo e regista Greg Williams, autore anche della cover d’autore del singolo. “Ho scritto questa canzone in pochi minuti al pianoforte, ma ci ho messo una vita a trovarla. Mi è stato chiesto di compiere l’atto più disarmante e rivoluzionario per un uomo: trovare il coraggio di amare e mostrarsi vulnerabili”, racconta Cremonini. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Cesare Cremonini: “Ragazze facili” nuovo singolo e videoclip

Altri contenuti sullo stesso argomento

CESARE CREMONINI. . La sera in cui ho scritto “Ragazze Facili” ho preso il telefono (ho una chat con me stesso per le idee) e ho registrato il primissimo demo vocale della canzone. A volte la riascolto perché in questi frammenti è intrappolato un momento inc - facebook.com Vai su Facebook

Coraggio, è lasciare, tutto indietro e andare. Partire, per ricominciare. Cesare Cremonini #LEticaDelViandante #SalaLettura @SalaLettura @RetwittL @adelestancati Cezanne Vai su X

Cesare Cremonini: il nuovo singolo estratto dal suo ultimo album è "Ragazze Facili" - Ascoltando ogni brano dell'ultimo album di Cesare Cremonini , Alaska Baby, è davvero impossibile poter scegliere un solo brano che possa rappresentare la bellezza, la complessità ma soprattutto la ... Come scrive r101.it

Ragazze Facili, Cesare Cremonini lancia il nuovo singolo: “I miei figli per ora sono le canzoni” - "Dietro la vita delle persone famose come noi, ci sono dolori, fatiche e scelte di vita che curano ferite. Da deejay.it

“La musica non è libera perché è sempre più business. Come sto? Non sono sereno, ma i sogni e i progetti mi aiutano molto”: così Cesare Cremonini - Il cantautore presenta "CremoniniLIVE25" e riflette sullo stato dell'industria musicale tra duetti con Jovanotti ed Elisa ... Riporta ilfattoquotidiano.it