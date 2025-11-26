Cesare Cremonini | Ragazze facili nuovo singolo e videoclip

Da venerdì in radio “Ragazze facili”, il nuovo singolo di Cesare Cremonini con video firmato Greg Williams. Cesare Cremonini torna con un brano intenso e sorprendente: “Ragazze facili”, scritto e prodotto dallo stesso artista, sarà disponibile da venerdì 28 novembre in tutte le radio e accompagnato da un videoclip girato a Londra dal celebre fotografo e regista Greg Williams, autore anche della cover d’autore del singolo. “Ho scritto questa canzone in pochi minuti al pianoforte, ma ci ho messo una vita a trovarla. Mi è stato chiesto di compiere l’atto più disarmante e rivoluzionario per un uomo: trovare il coraggio di amare e mostrarsi vulnerabili”, racconta Cremonini. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

