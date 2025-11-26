cesane academy e il dressage bel terzo posto per gli urbinati

Le Marche tornano dal primo Campionato delle scuole di equitazione con un terzo posto nella specialità dressage, grazie a una squadra tutta composta da giovani allievi dell’Asd Cesane Academy, società con sede a Urbino. Le gare si sono tenute tra il 14 e il 16 novembre a circolo "Le siepi" di Cervia, insieme alla Coppa delle regioni, sempre di dressage: una delegazione delle Marche ha partecipato a entrambe, con nutrita presenza di atleti iscritti al circolo urbinate. Il dressage è disciplina di eleganza e precisione, in cui il binomio cavallo-cavaliere deve eseguire figure imposte all’interno di un rettangolo e quello di Cervia ha rappresentato un contesto importante per gli sport equestri, dove i giovani marchigiani (foto), alla prima esperienza, erano ripartiti nelle categorie "E primi passi" e "E avanzati". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

