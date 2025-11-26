Certe fragilità si notano | la top 5 di AEW Full Gear
Può un ppv in cui vengono presi (quasi) tutti i risultati avere delle grosse fragilità nella scrittura? AEW Full Gear ci restituisce diversi dubbi e legittime critiche che non aiuta gli occasionali a seguire e indispettiscono anche i mark più duri e puri. Un peccato perché come al solito la compagnia ha offerto uno spettacolo oggettivamente di altissimo livello, aiutato – come già detto – da scelte sensate. Non tutte, ma un buon 90%. Quel 10% che manca, si prende tutto il resto. Andiamo a vedere insieme la top 5 di Full Gear. Se avete pensieri, dettagli o spunti, scriveteli nei commenti. Jon Moxley sta facendo più di quel che vediamo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ornella Vanoni resta un’icona unica: voce vellutata, ironia tagliente, fragilità che diventava forza. Oggi la sua luce sembra ancora più intensa, come certe presenze che non se ne vanno davvero. Vai su Libero Magazine per l’approfondimento #ornellavan - facebook.com Vai su Facebook
#Ferrari va verso il #LasVegasGP con le scorie di certe tensioni interne accese dalle parole di #Elkann. Pressioni pubbliche, fragilità emotive e necessità di stabilità tecnica, il finale di stagione non è roseo. Resettare in vista del 2026 è necessario Vai su X