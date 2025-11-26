Certe fragilità si notano | la top 5 di AEW Full Gear

Può un ppv in cui vengono presi (quasi) tutti i risultati avere delle grosse fragilità nella scrittura? AEW Full Gear ci restituisce diversi dubbi e legittime critiche che non aiuta gli occasionali a seguire e indispettiscono anche i mark più duri e puri. Un peccato perché come al solito la compagnia ha offerto uno spettacolo oggettivamente di altissimo livello, aiutato – come già detto – da scelte sensate. Non tutte, ma un buon 90%. Quel 10% che manca, si prende tutto il resto. Andiamo a vedere insieme la top 5 di Full Gear. Se avete pensieri, dettagli o spunti, scriveteli nei commenti. Jon Moxley sta facendo più di quel che vediamo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

