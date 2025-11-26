C’erano una volta i terribili hooligan inglesi Oggi sono aggrediti ovunque anche dalla polizia come a Marsiglia

Negli ultimi anni seguire una squadra inglese in Europa è diventato sempre più pericoloso: nonostante il passato hooligan, oggi i tifosi inglesi sono spesso vittime di aggressioni, imboscate e trattamenti eccessivi da parte di polizie locali. Episodi a Marsiglia, Milano, Amsterdam o Parigi mostrano un trend crescente di violenza e gestione caotica della sicurezza. Le trasferte si trasformano così in esperienze stressanti, tra scorte forzate, orari assurdi e rischi fisici concreti. Resta la domanda: gli inglesi portano ancora la “malattia”, o ne sono ormai le vittime? Lo racconta il Telegraph A Marsiglia le violenze della polizia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

